Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада сегодня рассмотрит изменение состава ЦИК

НовостиПолитика    05.07.2018 - 08:30
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Рада также рассмотрит вопрос о назначении судей Конституционного суда Украины

Верховная рада Украины сегодня, 5 июня 2018 года, рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом свидетельствует соответствующая повестка дня заседания, размещенная на сайте парламента.

Так, сегодня парламентарии рассмотрят вопрос об увольнении с должности членов ЦИК и о назначении на должности новых членов ЦИК.

Парламентарии также рассмотрят во втором чтении законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Будет рассматриваться и вопрос о назначении судей Конституционного суда Украины.

Кроме того, нардепы рассмотрят вопросы оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу, углубление сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, решение вопросов задолженности предприятий-участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором, совершенствования функционирования финансового сектора в Украине, противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, ответственности за незаконное пересечение государственной границы, деятельности фермерских хозяйств.

Также будут рассматриваться вопросы относительно противодействия рейдерству, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы, повышения социальной защиты военнослужащих, регулирования перевода средств.

Напомним, ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщал, что в четверг парламент начнет работу с избрание нового состава ЦИК.

Рада планирует ужесточить уголовную ответственность нетрезвых водителей за смертельные ДТП ВР отправила в комитет проект об ограничении использования квартир в многоэтажках
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь