Рада сегодня рассмотрит изменение состава ЦИК

Рада также рассмотрит вопрос о назначении судей Конституционного суда Украины

Верховная рада Украины сегодня, 5 июня 2018 года, рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом свидетельствует соответствующая повестка дня заседания, размещенная на сайте парламента.

Так, сегодня парламентарии рассмотрят вопрос об увольнении с должности членов ЦИК и о назначении на должности новых членов ЦИК.

Парламентарии также рассмотрят во втором чтении законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Будет рассматриваться и вопрос о назначении судей Конституционного суда Украины.

Кроме того, нардепы рассмотрят вопросы оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу, углубление сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, решение вопросов задолженности предприятий-участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором, совершенствования функционирования финансового сектора в Украине, противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, ответственности за незаконное пересечение государственной границы, деятельности фермерских хозяйств.

Также будут рассматриваться вопросы относительно противодействия рейдерству, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы, повышения социальной защиты военнослужащих, регулирования перевода средств.

Напомним, ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщал, что в четверг парламент начнет работу с избрание нового состава ЦИК.