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Парубій хоче провести до ЦВК Леонтія Шипілова, - джерело

НовиниПолітика    05.07.2018 - 09:01
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Ініціатива Парубія про перезавантаження складу ЦВК вже в цей четвер не була узгоджена з "Народним фронтом"

Голова Верховної ради України Андрій Парубій хоче провести в склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) Леонтія Шипілова. Про це повідомило джерело в "Народному фронті", йдеться у матеріалі РБК-Україна "Курс на вибори: чи зможе Верховна рада призначити нових членів ЦВК".

Так, за інформацією РБК-Україна, ініціатива Парубія про перезавантаження складу ЦВК вже в цей четвер не була узгоджена з "Народним фронтом".

"Це його особиста ініціатива. Йому дуже хочеться провести в ЦВК Леонтія Шипілова. Він був запропонований у ЦВК саме Парубієм, він сам привів до нас його на фракцію. До цього ми з ним не були знайомі", - розповів РБК-Україна один з членів НФ.

Крім того, за інформацією джерела РБК-Україна в "Народному фронті", Парубій "останнім часом своїми діями відсторонився від позиції фракції".

Леонтій Шипілов народився 16 жовтня 1977 року в Харкові, закінчив Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", зараз викладає на кафедрі міжнародного права в Києво-Могилянській академії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада сьогодні розгляне зміну складу ЦВК.

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Теги публікації: Андрій Парубій, Центральна виборча комісія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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