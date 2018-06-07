Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Парубий 10-15 июня посетит Францию и Британию

НовостиПолитика    07.06.2018 - 18:09
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Во время визита в Британию Парубий встретится с министром Вооруженных сил Великобритании

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий совершит визиты в Францию и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 10 по 15 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной рады Украины.

"Программой пребывания во Франции (г. Париж) запланированы встречи председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия с председателем национального собрания Франции Ф. де Ружи и с председателем Сената Франции Жераром Ж. Ларше", - говорится в сообщении.

Во время визита в Британию Парубий встретится с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и министром по делам Европы и Северной и Южной Америки Аланом Данканом, а также спикерами Палаты общин и Палаты лордов.

Кроме этого, состоится встреча со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня.

Рада ратифицировала соглашение с Францией по единой системе авиабезопасности Британия требует от России освободить 70 украинских политзаключенных
Теги публикации: Франция, Андрей Парубий, Великобритания, дипломатические отношения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь