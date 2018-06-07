Парубий 10-15 июня посетит Францию и Британию

Во время визита в Британию Парубий встретится с министром Вооруженных сил Великобритании

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий совершит визиты в Францию и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 10 по 15 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной рады Украины.

"Программой пребывания во Франции (г. Париж) запланированы встречи председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия с председателем национального собрания Франции Ф. де Ружи и с председателем Сената Франции Жераром Ж. Ларше", - говорится в сообщении.

Во время визита в Британию Парубий встретится с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и министром по делам Европы и Северной и Южной Америки Аланом Данканом, а также спикерами Палаты общин и Палаты лордов.

Кроме этого, состоится встреча со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня.