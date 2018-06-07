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Парубій 10-15 червня відвідає Францію та Британію

НовиниПолітика    07.06.2018 - 18:09
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Під час візиту до Британії Парубій зустрінеться з міністром Збройних сил Великої Британії

Голова Верховної ради України Андрій Парубій здійснить візити до Франції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 10 по 15 червня 2018 року. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної ради України.

"Програмою перебування у Франції (м. Париж) заплановано зустрічі голови Верховної ради України Андрія Парубія з головою Національних зборів Франції Ф. де Ружі та з головою Сенату Франції Жераром Ж. Ларше", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту до Британії Парубій зустрінеться з міністром Збройних сил Великої Британії Марком Ланкастером та міністром у справах Європи та Північної і Південної Америки Аланом Данканом, а також спікерами Палати громад і Палати лордів.

Крім цього, відбудеться зустріч зі спікером парламенту Шотландії Кеном Макінтошем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає Данію 26-27 червня.

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Теги публікації: Франція, Андрій Парубій, Великобритания, дипломатические отношения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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