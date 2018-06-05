Премьер констатировал, что товарооборот между странами составляет 540 млн долларов в год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня. Об этом он сообщил в микроблоге в Twitter.

"26-27 июня осуществлю визит в Данию. Накануне поездки - встреча с представителями ведущих компаний этой страны. Наш товарооборот - 540 млн долларов в год. Обсуждаем ход реформ, экономическую ситуацию и перспективы совместных проектов", - написал Гройсман.

26-27 июня осуществлю визит в Данию. Накануне поездки - встреча с представителями ведущих компаний этой страны. Наш товарооборот – $ 540 млн в год. Обсуждаем ход реформ, экономическую ситуацию и перспективы совместных проектов. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 5 июня 2018 г.

Премьер-министр отметил, что в Украине работают более 150 датских компаний.

"Их инвестиционный интерес - сельское хозяйство, ІТ, энергетика и легкая промышленность. Это однозначно соответствует нашим приоритетам развития", - сообщил Гройсман.

В Украине работают более 150 датских компаний. Их инвестиционный интерес - сельское хозяйство, ИТ, энергетика и легкая промышленность. Это однозначно соответствует нашим приоритетам развития. pic.twitter.com/ErPHrxMN1n — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 5 июня 2018 г.

Напомним, 4 июня Гройсман созвал срочное совещание в Кабмине. На совещании у премьера обсуждали отставки Гройсмана, Данилюка и заявления Линчевского.