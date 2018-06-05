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Гройсман посетит Данию

НовостиПолитика    05.06.2018 - 11:36
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер констатировал, что товарооборот между странами составляет 540 млн долларов в год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня. Об этом он сообщил в микроблоге в Twitter.

"26-27 июня осуществлю визит в Данию. Накануне поездки - встреча с представителями ведущих компаний этой страны. Наш товарооборот - 540 млн долларов в год. Обсуждаем ход реформ, экономическую ситуацию и перспективы совместных проектов", - написал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что в Украине работают более 150 датских компаний.

"Их инвестиционный интерес - сельское хозяйство, ІТ, энергетика и легкая промышленность. Это однозначно соответствует нашим приоритетам развития", - сообщил Гройсман.

Напомним, 4 июня Гройсман созвал срочное совещание в Кабмине. На совещании у премьера обсуждали отставки Гройсмана, Данилюка и заявления Линчевского.

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Теги публикации: Владимир Гройсман, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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