Парцхаладзе уволили с должности замглавы Минрегиона

Кабинет министров Украины уволил Льва Парцхаладзе с поста заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

В распоряжении говорится, что Парцхаладзе будет уволен с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 2 октября 2019 года в соответствии с законом о центральных органах исполнительной власти.

Напомним, Парцхаладзе назначили замглавы Минрегиона в ноябре 2016 года. До этого на протяжении почти двух лет занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации (сначала был заместителем Владимира Шандры, потом Максима Мельничука).

В 2016 году РБК-Украина писало, что Парцхаладзе претендовал на пост главы Киевской ОГА еще после президентских выборов в 2014 года. В сентябре 2016 его называли одним из претендентов на этот пост после увольнения Максима Мельничука, однако вскоре Парцхаладзе вообще покинул администрацию.