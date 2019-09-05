Парцхаладзе звільнили з посади заступника глави Мінрегіону

Кабінет міністрів України звільнив Льва Парцхаладзе з посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

У розпорядженні йдеться, що Парцхаладзе буде звільнений з посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 2 жовтня 2019 року відповідно до закону про центральні органи виконавчої влади.

Нагадаємо, Парцхаладзе призначили заступником голови Мінрегіону в листопаді 2016 року. До цього протягом майже двох років займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації (спочатку був заступником Володимира Шандри, потім Максима Мельничука).

У 2016 році РБК-Україна писало, що Парцхаладзе претендував на пост глави Київської ОДА ще після президентських виборів в 2014 року. У вересні 2016 його називали одним з претендентів на цей пост після звільнення Максима Мельничука, проте незабаром Парцхаладзе взагалі залишив адміністрацію.

