Партнеры стали лучше понимать наши потребности. Зеленский о поставках оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к украинцам сделал заявление по поводу поставок оружия для украинской армии . По его словам, партнеры начали лучше понимать потребности Украины.

Как подчеркнул президент, он вместе с дипломатами и другими представителями Украины делает "больше чем максимум", чтобы обеспечить поставки оружия для армии. Вся украинская власть круглосуточно работает над этим вопросом.

"Я очень рад с осторожным оптимизмом сказать, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам нужно и когда нам это нужно. Не через неделю или месяц, а немедленно", - сказал Зеленский.