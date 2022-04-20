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В Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины

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Вашингтон, Среда 20 апреля 2022 20:36
В Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины Фото: Пентагон рассказал об отправке гаубиц в Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Министерства обороны США рассказал, что в Европу прибыли первые американские гаубицы, которые передали Украине. В ближайшее время они отправятся на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента издания Foreign Policy.

Как рассказал корреспондент, общаясь с журналистами, представитель Пентагона сказал, что США отправили в Европу еще четыре рейса из военной помощью.

Кроме того, в течение суток в Европейский регион отправятся еще четыре самолета. Вся эта помощь будет включать американские гаубицы.

Напомним, вчера президент США Джо Байден заявил, что отправит американскую артиллерию в Украину. Такое же решение приняла Канада и Британия.

Добавим, ожидается, что на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине.

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