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Партнери стали краще розуміти наші потреби. Зеленський про постачання зброї

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні до українців зробив заяву щодо постачання зброї для української армії. За його словами, партнери почали краще розуміти потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

Як наголосив президент, він разом з дипломатами та іншими представниками України робить "більше ніж максимум", щоб забезпечити постачання зброї для армії. Вся українська влада цілодобово працює над цим питанням.

"Я дуже радий з обережним оптимізмом сказати, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам потрібно і коли саме нам це потрібно. Не через тиждень чи місяць, а негайно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в інтерв'ю телеканалу BFM TV Зеленський розповів, що Україна очікує поставок зброї від Франції.

Крім того, сьогодні стало відомо, що у Європу прибули перші американські гаубиці для України.

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