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Зеленский заявил о поставках Украине французского оружия "в ближайшем будущем"

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 21:38
Зеленский заявил о поставках Украине французского оружия "в ближайшем будущем" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящихся поставках оружия из Франции. Детали глава государства не раскрыл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV.

"У нас есть кое-какие вещи. Что касается подробностей, я не готов их говорить, но есть вещи, которые ожидаются. Мы получили сигнал, что это будет возможно в ближайшее время", - сказал Зеленский о поставках французского оружия в Украину.

Напомним, ранее в Германии допустили возможность отправки в Украину тяжелого вооружения.

Отметим, в США считают, что Россия может нанести удары по маршрутам, которые используются для поставки оружия в Украину.

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