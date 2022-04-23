Партнеры обязаны передать обещанное оружие, иначе в Украине все будет сожжено, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военную поддержку нашей стране. По его словам, партнеры обязаны предоставить нам обещанное вооружение, если не желают победы России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Я не рассматриваю вариант, что наши партнеры не передадут то оружие, которое пообещали. У них нет альтернативы. Мы не дадим им такой возможности. У нас нет других альтернатив. У нас не будет государства и людей - все будет сожжено. Я такую альтернативу не рассматриваю", - заявил президент.

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