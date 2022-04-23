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Партнери зобов'язані передати обіцяну зброю, інакше в Україні усе буде спалено, - Зеленський

Новость на русском →
Субота 23 квітня 2022 20:47
Партнери зобов'язані передати обіцяну зброю, інакше в Україні усе буде спалено, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський прокоментував військову підтримку нашій країні. За його словами, партнери зобов'язані надати нам обіцяне озброєння, якщо не бажають перемоги Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.

"Я не розглядаю варіант, що наші партнери не передадуть ту зброю, яку пообіцяли. У них немає альтернативи. Ми не дамо їм такої можливості. У нас немає інших альтернатив. У нас не буде держави та людей - все буде спалено. Я таку альтернативу не розглядаю", - заявив президент.

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