"Партнеры изменили риторику". Резников заверил в низкой вероятности эскалации в Украине и объяснил почему

"Наши стратегические партнеры изменили свою риторику, сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец слово "неизбежный", по поводу возможного вторжения, не применяется в официальной риторике. О чем мы уже говорим несколько недель", - отметил Резников.

Он отметил, что угроза дальнейшей военной эскалации со стороны РФ остается с 2014 года.

"Но угрозы неотвратимого вторжения в Украину прямо уже и сейчас по состоянию на данный момент не наблюдается. Поэтому оснований для паники, испуга, побега, упаковки каких-то чемоданов нет", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что вероятность "значительной эскалации" на сегодня рассматривается как низкая.

"Сейчас мы наблюдаем за российскими подразделениями, которые насчитывают около 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси, прилегающие районы РФ, включая оккупированные территории ОРДЛО и Крым", - пояснил Резников.

При этом он подчеркнул, что сейчас происходит переброска подразделений РФ на полигоны в Крыму и в Воронежской области.

"Шесть российских десантных кораблей продолжают осуществлять переход по Средиземному морю и по нашим данным должны зайти в сирийский порт. Какие будут действия - мы увидим, не исключено что они могут продолжить свой маршрут в сторону Черного моря", - отметил Резников.

Глава Минобороны отметил, что Украина также наблюдает за предстоящими российско-белорусскими учениями на территории Беларуси.

"Что касается беларуси, мы тоже наблюдаем. Наше внимание сконцентрировано относительно предстоящих учений на территории Беларуси, активная фаза которых сегодня уже должна начаться. Мы ожидаем, что это будет несколько тысяч человек", - предположил Резников.

По его словам, ВСУ, пограничники, Нацгвардия, полиция, СБУ - будут наблюдать за этими учениями во всех 5 областях, которые граничат с Беларусью.

"Обращаясь к нашим белорусским друзьям, мы точно не планируем никаких провокаций в отношении Беларуси и не ожидаем никаких провокаций со стороны Беларуси потому что мы считаем, что между нами не существует никаких оснований для вражды", - резюмировал Резников.