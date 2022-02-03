"Партнери змінили риторику". Рєзніков запевнив у низькій імовірність ескалації в Україні і пояснив чому

"Наші стратегічні партнери змінили свою риторику, сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово "невідворотний", стосовно можливого вторгнення, не застосовується в офіційній риториці. Про що ми вже говоримо декілька тижнів", - зауважив Резніков.

Він зауважив, що загроза подальшої військової ескалації з боку РФ залишається з 2014 року.

"Але загрози невідворотного вторгнення в Україну прямо вже і зараз станом на цей момент не спостерігається. Тому підстав для паніки, переляку, втечі, пакування якихось валіз немає", - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що імовірність "значної ескалації" на сьогодні розглядається як низька.

"Наразі ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які нараховують близько 115 тисяч наземного компонента, враховуючи територію Білорусі, прилеглі райони РФ, включаючи окуповані території ОРДЛО та Крим", - пояснив Резніков.

При цьому він підкреслив, що наразі відбувається перекидання підрозділів РФ на полігони в Криму та у Воронежській області.

"Шість російських десантних кораблів продовжують здійснювати перехід Середземним морем і за нашими даними мають зайти до сирійського порту. Які будуть дії - ми побачимо, не виключено що вони можуть продовжити свій маршрут в сторону Чорного моря", - зауважив Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що Україна також спостерігає за майбутніми російсько-білоруськими навчаннями на території Білорусі.

"Що стосується білорусі, ми теж спостерігаємо. Наша увага сконцентрована щодо майбутніх навчань на території Білорусі спільних з РФ, активна фаза яких сьогодні вже має розпочатися. Ми очікуємо, що це буде декілька тисяч осіб", - припустив Резніков.

За його словами, ЗСУ, прикордонники, Нацгвардія, поліція, СБУ - будуть спостерігати за цими навчаннями у всіх 5 областях, які межують з Білоруссю.

"Звертаючись до наших білоруських друзів, ми точно не плануємо жодних провокацій щодо Білорусі і не очікуємо жодних провокацій з боку Білорусі тому що ми вважаємо, що між нами не існує жодних підстав для ворожнечі", - резюмував Резніков.