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Уже не неизбежно. Белый дом изменил оценку возможности вторжения РФ в Украину

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 20:56
Уже не неизбежно. Белый дом изменил оценку возможности вторжения РФ в Украину Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину "неизбежным". По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: мы знали, что президент Путин принял решение", - заявила Псаки.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал Запад за заявления о неизбежном вторжении РФ. По его словам, подобные заявления негативно влияют на украинскую экономику и вызывают хаос в обществе.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил об угрозе вторжения России в Украину, что конфликт не является неизбежным.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой".

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Соединенные Штаты Америки Белый дом Вторжение России в Украину
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