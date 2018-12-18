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Партнеры экс-советника Трампа по нацбезопасности обвиняются в агентурной деятельности

Новости » Политика    18.12.2018 - 06:33
Партнеры экс-советника Трампа по нацбезопасности обвиняются в агентурной деятельности
Фото: Майкл Флинн (из открытых источников)

Партнеры Майкла Флинна пытались добиться экстрадиции из США радикального проповедника

Министерство юстиции США сообщило, что бывшие партнеры экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна действовали в качестве "нелегальных агентов" турецкого правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, бывшие деловые партнеры Майкла Флинна пытались добиться экстрадиции из Соединенных Штатов радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщается, Флинн совместно с Рафикяном основали компанию, которая получила 530 тысяч долларов на трехмесячный турецкий проект. С помощью него предполагалось направить мнение американских политиков и общества против проповедника.

Отметим, в отношении Флинна ведется отдельное расследование. Экс-советник Дональда Трампа признал, что передал судебным властям США ложные сведения о своих контактах с правительством Турции.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого они обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции 15 журналистов Cumhuriyet получили тюремные сроки за связи с Гюленом. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу и еще 13 обвиненных в якобы подготовке терактов журналистов получили приговоры в виде тюремного заключения.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияДональд ТрампГюлен
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