Партнеры экс-советника Трампа по нацбезопасности обвиняются в агентурной деятельности

Фото: Майкл Флинн (из открытых источников)

Партнеры Майкла Флинна пытались добиться экстрадиции из США радикального проповедника

Министерство юстиции США сообщило, что бывшие партнеры экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна действовали в качестве "нелегальных агентов" турецкого правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, бывшие деловые партнеры Майкла Флинна пытались добиться экстрадиции из Соединенных Штатов радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщается, Флинн совместно с Рафикяном основали компанию, которая получила 530 тысяч долларов на трехмесячный турецкий проект. С помощью него предполагалось направить мнение американских политиков и общества против проповедника.

Отметим, в отношении Флинна ведется отдельное расследование. Экс-советник Дональда Трампа признал, что передал судебным властям США ложные сведения о своих контактах с правительством Турции.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого они обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции 15 журналистов Cumhuriyet получили тюремные сроки за связи с Гюленом. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу и еще 13 обвиненных в якобы подготовке терактов журналистов получили приговоры в виде тюремного заключения.