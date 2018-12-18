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Партнери екс-радника Трампа з нацбезпеки звинувачуються в агентурній діяльності

Новини » Політика    18.12.2018 - 06:33
Партнери екс-радника Трампа з нацбезпеки звинувачуються в агентурній діяльності
Фото: Майкл Флінн (з відкритих джерел)

Партнери Майкла Флінна намагалися домогтися екстрадиції з США радикального проповідника

Міністерство юстиції США повідомило, що колишні партнери екс-радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна діяли в якості "нелегальних агентів" турецького уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, колишні ділові партнери Майкла Флінна намагалися добитися екстрадиції зі Сполучених Штатів радикального проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Як повідомляється, Флінн спільно з Рафікяном заснували компанію, яка отримала 530 тисяч доларів на тримісячний турецький проект. З допомогою нього передбачалося спрямувати думку американських політиків і суспільства проти проповідника.

Відзначимо, щодо Флінна ведеться окреме розслідування. Екс-радник Дональда Трампа визнав, що передав судовим властям США неправдиві відомості про свої контакти з урядом Туреччини.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв видати Туреччині проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого вони звинувачують у спробі держперевороту в 2016 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині 15 журналістів Cumhuriyet отримали тюремні терміни за зв'язки з Гюленом. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу і ще 13 звинувачених у нібито підготовці терактів журналістів отримали вироки у вигляді тюремного ув'язнення.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияДональд ТрампГюлен
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