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США готовы выдать проповедника Гюлена, - МИД Турции

Новости » Политика    17.12.2018 - 02:36
США готовы выдать проповедника Гюлена, - МИД Турции
Фото: Фетхуллах Гюлен (fgulen.com)

Глава МИД Турции заявил, что такое обещание Трамп дал Эрдогану

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого они обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Чавушоглу рассказал, что такое обещание президент США дал президенту Турции Раджепу Эрдогану на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине.

"В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других", - заявил глава МИД Турции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Турции 15 журналистов Cumhuriyet получили тюремные сроки за связи с Гюленом. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу и еще 13 обвиненных в якобы подготовке терактов журналистов получили приговоры в виде тюремного заключения.

Напомним, Турция объявила в розыск двух саудовских экс-чиновников по делу Хашкаджи. Сообщается, что разыскивают экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани.

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