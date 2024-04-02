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Партнерство процвітає. Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії, - Пентагон

Фото: Володимир Путін, російський диктатор та Кім Чен Ин, лідер КНДР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Партнерство між Російською Федерацією та КНДР продовжує процвітати. Північна Корея й надалі надає підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю спікера Пентагону Сабріну Сінгх під час брифінгу.

"Ми вважаємо, що партнерство продовжує процвітати, що Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії... Тому ми вважаємо, що підтримка продовжується, але я не маю чим поділитися з точки зору нещодавніх поставок або чогось подібного", - заявив Сінгх. 

Також вона додала, що Росія продовжує звертатись до своїх партнерів, таких як Північна Корея та Іран, аби отримати допомогу для війни проти України. Водночас Сінгх зауважила, що Сполучені Штати Америки (США) стоятимуть з Києвом стільки, скільки буде необхідно. 

Росіян накладає вето на санкції проти КНДР 

Як розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер, Росія накладає вето на продовження мандату Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР, що викликає стурбованість з боку Вашингтону. 

"Це група, робота якої раніше була продовжена одноголосно, і я думаю, що зрозуміло, що тут сталося: Росія уклала угоду з КНДР в обмін на те, що КНДР озброїла її у війні проти України. І зараз ми бачимо, що Росія виконує свою частину угоди", - пояснив він. 

Допомога КНДР Росії 

Згідно з даними Держдепу, з вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.

Ще в лютому представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея передала Російській Федерації 1,5 млн артилерійських боєприпасів.

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