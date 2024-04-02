Партнерство процветает. Северная Корея продолжает оказывать поддержку России, - Пентагон

"Мы считаем, что партнерство продолжает процветать, что Северная Корея продолжает оказывать поддержку России... Поэтому мы считаем, что поддержка продолжается, но мне нечем поделиться с точки зрения недавних поставок или чего-то подобного", - заявил Сингх.

Также она добавила, что Россия продолжает обращаться к своим партнерам, таким как Северная Корея и Иран, чтобы получить помощь для войны против Украины. В то же время Сингх отметила, что Соединенные Штаты Америки (США) будут стоять с Киевом столько, сколько будет необходимо.

Россиян налагает вето на санкции против КНДР

Как рассказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, Россия накладывает вето на продление мандата Комитета ООН по вопросам санкций против КНДР, что вызывает обеспокоенность со стороны Вашингтона.

"Это группа, работа которой ранее была продолжена единогласно, и я думаю, что понятно, что здесь произошло: Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на то, что КНДР вооружила ее в войне против Украины. И сейчас мы видим, что Россия выполняет свою часть соглашения", - пояснил он.

Помощь КНДР России

Согласно данным Госдепа, с сентября 2023 Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.

Еще в феврале представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея передала Российской Федерации 1,5 млн артиллерийских боеприпасов.