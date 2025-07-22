ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Партнеры смогут покупать оружие США для Украины: Шмыгаль и Рютте обсудили инициативу

Вторник 22 июля 2025 05:11
UA EN RU
Партнеры смогут покупать оружие США для Украины: Шмыгаль и Рютте обсудили инициативу Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Эдуард Ткач

Министр обороны Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили инициативу закупки американского оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны Украины.

Он проинформировал, что разговор состоялся после встречи в формате "Рамштайн". В частности, они подвели итоги заседания и скоординировали дальнейшую работу, и говорили о недавней инициативе.

"Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины. Спасибо всем странам, которые выразили готовность присоединиться", - отметил Шмыгаль.

Также он поблагодарил Рютте "за сильную речь в поддержку" Украины во время заседания Контактной группы.

"Строим крепкое и дружеское партнерство для устойчивого мира и безопасности", - резюмировал глава Минобороны.

Заседание "Рамштайн"

Напомним, что вчера, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по оборону Украины (формат "Рамштайн").

Вскоре Шмыгаль сообщил, что США совместно с НАТО запускают новый механизм, который позволит странам Европы закупать американское вооружение для Украины. В частности, были обсуждены конкретные параметры этой инициативы.

Он также добавил, что Германия присоединится к поставкам 5 систем Patriot и их вскоре должны передать.

Подробнее о том, чем помогут Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Марк Рютте Денис Шмыгаль Война в Украине
Новости
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе