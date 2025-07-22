Партнеры смогут покупать оружие США для Украины: Шмыгаль и Рютте обсудили инициативу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны Украины.

Он проинформировал, что разговор состоялся после встречи в формате "Рамштайн". В частности, они подвели итоги заседания и скоординировали дальнейшую работу, и говорили о недавней инициативе.

"Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины. Спасибо всем странам, которые выразили готовность присоединиться", - отметил Шмыгаль.

Также он поблагодарил Рютте "за сильную речь в поддержку" Украины во время заседания Контактной группы.

"Строим крепкое и дружеское партнерство для устойчивого мира и безопасности", - резюмировал глава Минобороны.