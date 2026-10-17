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Партнери України розглянуть запит Києва про 70 млрд доларів на оборону, - Макрон

02:50 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Партнери України розглянуть запит Києва про 70 млрд доларів на оборону, - Макрон Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа не залишить Україну та розгляне прохання Києва про додаткове фінансування у розмірі 70 млрд доларів на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

"Ми, безумовно, розглядатимемо питання фінансування. Фінансування, яке буде надано країнами G7, нашими партнерами і, звичайно ж, європейцями", - сказав Макрон.

Також французький лідер повідомив, що Європа працює над наданням допомоги Україні в галузі супутникових та систем раннього попередження, оскільки напруженість у відносинах із США підкреслила залежність Києва від американських технологій на полі бою.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти Україні зміцнити свою здатність до самооборони за допомогою супутникових знімків та систем раннього попередження, які є вкрай необхідні", - повідомив він.

Що передувало

Нагадаємо, 16 жовтня на засіданні Європейської ради президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно, аби Європа виділила на оборону країни щонайменше 70 млрд євро у 2027 році. Він пояснив, що російський диктатор Володимир Путін планує витрачати дедалі більше грошей на війну, а наступного року війна обійдеться Україні у 155 млрд євро.

Також ми писали, що днями американська компанія SpaceX Ілона Маска обмежила швидкість роботи терміналів Starlink в Україні. За даними ЗМІ, з такою ідеєю до президента США Дональда Трампа звернувся сам Маск, а американський лідер її підтримав.

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