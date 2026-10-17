Партнеры Украины рассмотрят запрос Киева о 70 млрд долларов на оборону, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не оставит Украину и рассмотрит просьбу Киева о дополнительном финансировании в размере 70 млрд долларов на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"Мы, безусловно, будем рассматривать вопрос финансирования. Финансирования , которое будет предоставлено странами G7, нашими партнерами и, конечно же, европейцами", - сказал Макрон.

Также французский лидер сообщил, что Европа работает над оказанием помощи Украине в области спутниковых и систем раннего предупреждения, так как напряженность в отношениях с США подчеркнула зависимость Киева от американских технологий на поле боя.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь Украине укрепить свою способность к самообороне с помощью спутниковых снимков и систем раннего предупреждения, которые крайне необходимы", - сообщил он.