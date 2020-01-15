Партнер Джулиани знал о слежке за Йованович, - NYT

Связанный с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани американский бизнесмен Лев Парнас знал о слежке за послом США в Украине Мари Йованович. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные, которые хранились в смартфоне Парнаса и были переданы демократам в Конгрессе.

Речь идет о переписке помощника Джулиани в мессенджере WhatsApp в марте 2019 года с неким Робертом Хайдом. Как пишет газета, он был связан с лицами в Украине, которые вели слежку за Йованович.

"Они желают помочь, если вам и нам понравится цена", - написал Хайд.

При этом газета не указывает, кто именно и с какой целью следил за Йованович.

Издание отмечает, что речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Сам Бонди информировал, что все эти данные имеют отношение к расследованию в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, в октябре бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Также РБК-К-Украина писало, чо бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности. Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Дональда Трампа Джо Байдена, из-за чего он видел своей задачей устранить ее с должности.