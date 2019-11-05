Партнер Джулиани согласился свидетельствовать комитетам Палаты представителей

Партнер личного адвоката американского президента Лев Парнас готов дать показания комитетам Палаты представителей, проводящими расследования в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что в прошлом месяце Парнас отклонил просьбу трех комитетов Палаты представителей предоставить документы и свидетельские показания.

"Мы не будем игнорировать запросы комитета, и будем соблюдать его требования в той мере, в которой они являются юридически обоснованными, и при этом тщательно защищать права господина Парнаса, в том числе право на Пятую поправку", – заявил адвокат Джозеф Бонди.

Парнас признал себя невиновным в федеральном суде Манхэттена в прошлом месяце за участие в схеме, которая использовала подставную компанию для сбора денег в избирательный комитет, связанный с Дональдом Трампом.

Парнас стал бы важным свидетелем в расследовании комитетов Палаты представителей, если бы согласился с ними сотрудничать. Сам бизнесмен утверждал, что сыграл ключевую роль знакомя Джулиани с украинскими чиновниками во время поисков личного адвоката Трампа информации о Джо Байдене и его сыне Хантера.

Ранее сообщалось, что Парнас должен дать показания под присягой о финансировании президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Как известно, американских бизнесменов Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября по подозрении в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.