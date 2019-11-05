Партнер Джуліані погодився свідчити комітетів Палати представників

Партнер особистого адвоката американського президента Лев Парнас готовий дати свідчення комітетів Палати представників, яев проводять розслідування в рамках процедури імпічменту Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що в минулому місяці Парнас відхилив прохання трьох комітетів Палати представників надати документи та свідчення.

"Ми не будемо ігнорувати запити комітету, і будемо виконувати його вимоги в тій мірі, в якій вони є юридично обґрунтованими, і при цьому ретельно захищати права пана Парнасу, в тому числі право на П'яту поправку", – заявив адвокат Джозеф Бонді.

Парнас визнав себе винним у федеральному суді Манхеттена минулого місяця за участь у схемі, яка використовувала підставну компанію для збору грошей у виборчий комітет, пов'язаний з Дональдом Трампом.

Парнас став би важливим свідком у розслідуванні комітетів Палати представників, якщо б погодився з ними співпрацювати. Сам бізнесмен стверджував, що зіграв ключову роль знайомлячи Джуліані з українськими чиновниками під час пошуків особистого адвоката Трампа інформації про Джо Байдена і його сина Хантера.

Раніше повідомлялося, що Парнас повинен дати свідчення під присягою про фінансування президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році.

Як відомо, американських бізнесменів Фрумана і Парнасу заарештували в США 9 жовтня за підозрою в порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.