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Партизани зупинили рух потягів та військових ешелонів біля російського Красноярська

Фото: партизани в Росії влаштували чергову НП на залізниці (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в розвідці, у минулому 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - пояснюють в ГУР.

Раніше невідомі партизани в Ростовській області підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони військової техніки російських окупантів.

Також у Луганській області партизани уповільнили процес своєчасної доставки вантажів для окупантів на передову. Вони підпалили важливе обладнання, без якого доставка вантажів розтягнеться на два-три тижні.

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