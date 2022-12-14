У Ростовській області РФ невідомі підірвали залізничні колії: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Як пише The Insider, про підрив залізниці заявили в легіоні "Свобода Росії". В легіоні розповіли, що цією ділянкою залізниці росіяни перекидали військову техніку на війну в Україну. Легіон не взяв на себе відповідальність за підрив, але зазначив, що за ним стоять "невідомі партизани".

Водночас, за даними The Insider, подібний допис про підрив залізниці в одному з сусідніх з Україною регіоні Росії напередодні опублікував інший Telegram-канал - Бойової організації анархо-комуністів (БОАК). В якому саме регіоні сталася подія, тоді не уточнювали.

Додамо, легіон "Свобода Росії" у своєму Telegram-каналі також розповів, що 11 грудня зусиллями "партизанів" було викликано черговий збій у роботі "Транссиб" через пошкодження трансформатора високої напруги в районі Сорокіно в Красноярському краї. Станом на вечір 11.12.22 залізнична лінія на цій ділянці досі була знеструмлена.

"Попередньо збитки становлять понад 6 млн дерев'яних рублів", - додали в легіоні.