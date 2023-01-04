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Партизаны остановили движение поездов и военных эшелонов возле российского Красноярска

Фото: партизаны в России устроили очередное ЧП на железной дороге (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"В новом 2023 году это уже, по крайней мере, шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, в прошлом 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинского режима частичной мобилизации", - объясняют в ГУР.

Ранее неизвестные партизаны в Ростовской области взорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны военной техники российских оккупантов.

Также в Луганской области партизаны замедлили процесс своевременной доставки грузов для оккупантов на передовую. Они подожгли важное оборудование без которого доставка грузов растянется на две-три недели.

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