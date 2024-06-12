Партизани знищили станцію супутникового зв'язку в Московській області (фото, відео)

Партизани у тилу ворога

Варто зауважити, що на території РФ діє широка мережа агентів партизанського руху яка складається як з цивільних, так і військових "кротів".

Нагадаємо, нещодавно партизани провели диверсійну роботу в одному з населених пунктів Смоленська, що у Росії.

Також партизани провели розвідку в штабі південного військового округу в Ростові на Дону.

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