Партизани знищили станцію супутникового зв'язку в Московській області (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"Унаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і, як наслідок, ослаблено систему ППО всієї Московської області", - пояснили в "АТЕШ".

Рух опору зауважує, що дана станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії.

Як зазначають партизани, техніка розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московської області:

Партизани у тилу ворога

Варто зауважити, що на території РФ діє широка мережа агентів партизанського руху яка складається як з цивільних, так і військових "кротів".

Нагадаємо, нещодавно партизани провели диверсійну роботу в одному з населених пунктів Смоленська, що у Росії.

Також партизани провели розвідку в штабі південного військового округу в Ростові на Дону.

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