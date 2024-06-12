Партизани знищили станцію супутникового зв'язку в Московській області (фото, відео)
Агент партизанського руху провів диверсію у Московській області, знищивши ворожу станцію супутникового зв'язку Р-441 "Ливень".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Як зазначають партизани, техніка розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московської області:
- Координати: 56.3493465151, 36.797851616.
Рух опору зауважує, що дана станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії.
"Унаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і, як наслідок, ослаблено систему ППО всієї Московської області", - пояснили в "АТЕШ".
Партизани у тилу ворога
Варто зауважити, що на території РФ діє широка мережа агентів партизанського руху яка складається як з цивільних, так і військових "кротів".
Нагадаємо, нещодавно партизани провели диверсійну роботу в одному з населених пунктів Смоленська, що у Росії.
Також партизани провели розвідку в штабі південного військового округу в Ростові на Дону.
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