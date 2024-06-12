Партизаны уничтожили станцию спутниковой связи в Московской области (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

"В результате уничтожения этой станции значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка, и, как следствие, ослаблена система ПВО всей Московской области", - пояснили в "АТЕШ".

Движение сопротивления отмечает, что данная станция спутниковой связи обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления русской армии.

Как отмечают партизаны, техника размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московской области:

Партизаны в тылу врага

Следует отметить, что на территории РФ действует широкая сеть агентов партизанского движения, состоящая как из гражданских, так и военных "кротов".

Напомним, недавно партизаны провели диверсионную работу в одном из населенных пунктов Смоленска в России.

Также партизаны провели разведку в штабе южного военного округа в Ростове на Дону.

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