Партизани знешкодили бронетехніку окупантів у Херсонській області

Представники Сил спротиву вивели з ладу кілька одиниць бойової техніки російських загарбників на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал кримського руху спротиву "Атеш".

Партизани зазначили, що проводять диверсії в цьому районі Херсонщини.

"Наші агенти зі складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку противника. Їм вдалося знешкодити 2 БМП та 1 МТЛБ ворога", - йдеться в публікації.

Після цього дану техніку відбуксирували на ремонтну базу у Джанкойському районі в тимчасово окупованому Криму.

"Майстрам доведеться багато попрацювати, щоб знову поставити техніку до ладу", - розповіли підпільники.

Також у русі зауважили, їх дії завадили інтервентам провести одну з операцій на лівому березі Дніпра в регіоні.

В "Атеш" додали, що планують проведення інших схожих операцій по всій лінії фронту.

Діяльність партизанів

Українські партизани та представники Сил спротиву активно займаються підривною, диверсійною та розвідувальною діяльністю на окупованих територіях, встановлюють об'єкти та місця дислокації ворога, розташування військових частин, техніки і складів боєприпасів росіян.

Раніше сьогодні, 29 грудня, стало відомо про отруєння алкоголем загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі. Як виявилося, що постачанням "потрібного" напою до місцевих магазинів займалися партизани.

Також нещодавно партизани пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району окупованого Криму, де виявили командний пункт росіян із технікою.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі в Херсонській області

Нагадаємо, на лівому березі Дніпра у Херсонській області майже два місяці триває операція Збройних сил України. Захисникам вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Попри безперервні атаки з боку окупантів із застосуванням усіх видів озброєння, противник досі не може перехопити там ініціативу.

Раніше у Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

У Генштабі ЗСУ 28 грудня повідомили, що на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко в бесіді з РБК-Україна розповів, чи є ознаки чергового "жесту доброї волі" росіян на лівому березі Дніпра.