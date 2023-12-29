Партизаны обезвредили бронетехнику оккупантов в Херсонской области

Представители Сил сопротивления вывели из строя несколько единиц боевой техники российских захватчиков на левом берегу Днепра Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал крымского движения сопротивления "Атеш".

Партизаны отметили, что проводят диверсии в этом районе Херсонской области.

"Наши агенты из состава 177 отдельного полка морской пехоты России на вторых и третьих линиях столкновения в Херсонской области вывели из строя боевую технику противника. Им удалось обезвредить 2 БМП и 1 МТЛБ врага", - говорится в публикации.

После этого данную технику отбуксировали на ремонтную базу в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму.

"Мастерам придется много поработать, чтобы снова привести технику в порядок", - рассказали подпольщики.

Также в движении заметили, что их действия помешали интервентам провести одну из операций на левом берегу Днепра в регионе.

В "Атеш" добавили, что планируют проведение других схожих операций по всей линии фронта.

Деятельность партизан

Украинские партизаны и представители Сил сопротивления активно занимаются подрывной, диверсионной и разведывательной деятельностью на оккупированных территориях, устанавливают объекты и места дислокации врага, расположение воинских частей, техники и складов боеприпасов россиян.

Ранее сегодня, 29 декабря, стало известно об отравлении алкоголем захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. Как оказалось, что снабжением "нужного" напитка в местные магазины занимались партизаны.

Недавно партизаны пробрались на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района оккупированного Крыма, где обнаружили командный пункт россиян с техникой.

Ранее сообщалось, что партизаны пробрались на оборонительные рубежи возле Феодосии, которые строят оккупанты, боясь контрнаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Херсонской области

Напомним, на левом берегу Днепра в Херсонской области почти два месяца идет операция Вооруженных сил Украины. Защитникам удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Несмотря на непрерывные атаки со стороны оккупантов с применением всех видов вооружения, противник до сих пор не может перехватить там инициативу.

Ранее в Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

В Генштабе ВСУ 28 декабря сообщили, что на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко в беседе с РБК-Украина рассказал, есть ли признаки очередного "жеста доброй воли" россиян на левом берегу Днепра.