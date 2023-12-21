Чи є ознаки чергового "жесту доброї волі" росіян на лівому березі Дніпра: думка експерта

Ознак того, що росіяни готуються до чергового "жесту доброї волі" на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області наразі немає. Однак у 2024 році там можливе розширення плацдарму українських військ.

Останнім часом могло здатися, що росіян готують до чергового "жесту доброї волі". Цього разу - на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Однак військовий експерт Олександр Коваленко таких ознак не бачить. Адже там зосереджено велике угруповання російських військ і проти переважаючого противника важко діяти ефективно без великих втрат.

"Ми на лівому березі зараз будемо досить обережними, не варто чекати різкої зміни ситуації. Але те, що вже у 2024 році можливе розширення нашого плацдарму, - це безумовний факт", - зазначив експерт.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Вчора, у листопаді, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.

Однак українські військові продовжують бойові дії на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Наші захисники закріплюються на вказаній ділянці.