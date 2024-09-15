Партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області (фото)

Не перший випадок

Раніше партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області, що в селі Євгенівка. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

Зазначимо, що після таких наведень практично завжди йдуть удари по виявлених цілях. Наприклад, раніше на Донбасі ЗСУ знищили командний пункт Росії, були ліквідовані офіцери.

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