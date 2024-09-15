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Партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області (фото)

Фото: партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили командний пункт росіян у Донецькій області. Він розташований у селі Стародубівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти розвідали територію ангарів у Стародубівці Донецької області та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої у лісовій місцевості", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, партизани видобули інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на об'єкт.

"Крім того, було зафіксовано регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ "Центр", - додають в "АТЕШ".

 

Як кажуть партизани, розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування в РФ, впливаючи на координацію та управління окупаційних військ.

Не перший випадок

Раніше партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області, що в селі Євгенівка. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

Зазначимо, що після таких наведень практично завжди йдуть удари по виявлених цілях. Наприклад, раніше на Донбасі ЗСУ знищили командний пункт Росії, були ліквідовані офіцери.

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