Партизаны нашли важный командный пункт РФ в Донецкой области (фото)

Не первый случай

Ранее партизаны обнаружили командный пункт РФ в Донецкой области, в селе Евгеновка. Вход в него для большей маскировки оборудован через сарай.

Отметим, что после таких наводок, практически всегда следуют удары по обнаруженным целям. Например, ранее на Донбассе ВСУ уничтожили командный пункт России, были ликвидированы офицеры.

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