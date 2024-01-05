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Партизани знайшли нову вогневу точку окупантів у Джанкої

Фото: партизани знайшли нову вогневу точку окупантів у Джанкої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти, ймовірно, боячись наступу ЗСУ, продовжують зміцнювати оборону в Джанкої (Крим). Водночас у місто продовжують прибувати мобілізовані, їх дедалі більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Рашисти встановили додаткову вогневу точку на виїзді із міста", - розповіли вони.

Мобілізовані продовжують прибувати до Джанкою

Партизани продовжують стежити за ситуацією у Джанкої. Зокрема, вони виявили бронеавтомобіль "Вітязь" на міському вокзалі.

"Особистий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах. І кількість тих, хто прибуває, тільки збільшується. Це ще раз доводить про значні втрати особового складу, який потрібно заповнити", - зазначають в "Атеш".

 

Ситуація у Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

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