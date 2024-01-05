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Партизаны нашли новую огневую точку оккупантов в Джанкое

Фото: партизаны нашли новую огневую точку оккупантов в Джанкое (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты, вероятно, боясь наступления ВСУ, продолжают укреплять оборону в Джанкое (Крым). В то же время в город продолжают прибывать мобилизованные, их становится все больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Рашисты установили дополнительную огневую точку на выезде из города", - рассказали они.

Мобилизованные продолжают прибывать в Джанкой

Партизаны продолжают следить за ситуацией в Джанкое. В частности, они обнаружили бронеавтомобиль "Витязь" на городском вокзале.

"Личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах. И количество прибывающих только увеличивается. Это еще раз доказывает о значительных потерях личного состава, который нужно восполнить", - отмечают в "Атеш".

 

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.

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Крим