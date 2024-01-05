Партизаны нашли новую огневую точку оккупантов в Джанкое

"Рашисты установили дополнительную огневую точку на выезде из города", - рассказали они.

Мобилизованные продолжают прибывать в Джанкой

Партизаны продолжают следить за ситуацией в Джанкое. В частности, они обнаружили бронеавтомобиль "Витязь" на городском вокзале.

"Личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах. И количество прибывающих только увеличивается. Это еще раз доказывает о значительных потерях личного состава, который нужно восполнить", - отмечают в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.