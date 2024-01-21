Партизани знайшли новий пункт перекидання військової техніки РФ на фронт у Євпаторії

Залізничний вокзал в Євпаторії (Крим) почала задіювати РФ для перекидання техніки на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Нашими агентами було проведено розвідку перевантаження різної техніки ЗС РФ на залізничний вокзал в Євпаторії. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в "Атеш", БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої та пошкодженої техніки (БТР, БМП, БМД, танків та ін.), у тому числі і з-під вогню противника

А БРЕМ-1 призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та також евакуації армійської автомобільної техніки.

РФ перекидає стару техніку

Партизани, за їхніми словами, все частіше помічають перекидання старих поколінь танків у поганому стані та різної техніки для ремонту.

"Відсутність нових зразків танків на полі бою та заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць окупантів", - стверджують у "Атеші".

Ситуація у Євпаторії

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.