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Партизаны нашли новый пункт переброски военной техники РФ на фронт в Евпатории

Крым, Воскресенье 21 января 2024 15:18
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Партизаны нашли новый пункт переброски военной техники РФ на фронт в Евпатории Фото: партизаны нашли новый пункт переброски военной техники РФ на фронт в Евпатории (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Железнодорожный вокзал в Евпатории (Крым) начала задействовать РФ для переброски техники на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Нашими агентами была произведена разведка перегрузки различной техники ВС РФ на железнодорожный вокзал в Евпатории. В частности, была зафиксирована переброска десятка танков Т-62 и столько же БРЭМ-1 с РЭМ-КЛ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Атеш", БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и повреждённой техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника.

А БРЭМ-1 предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и тоже эвакуации армейской автомобильной техники.

РФ перебрасывает старую технику

Партизаны, по их словам, все чаще замечают переброску старых поколений танков в плохом состоянии и различной техники для ремонта.

"Отсутствие новых образцов танков на поле боя и замена их старыми не сильно поднимет огневую мощь оккупантов", - утверждают в "Атеш".

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.

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Крим
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