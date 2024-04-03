Партизани зафіксували "залишки" кораблів Чорноморського флоту РФ: що вдалось виявити

Партизани виявили перекинуті кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Також їм вдалось зафіксувати велику кількість вантажних суден, які окупанти використовують у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".