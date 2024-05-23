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Партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів РФ у Криму (фото)

Фото: РФ використовує Євпаторію в Криму як хаб для розвантаження техніки та боєприпасів (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни продовжують звозити до Криму військову техніку та боєприпаси для війни в Україні. Зокрема, партизани зафіксували розвантаження БМП і танків в Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Під час розвідки агент нашого руху виявив розвантаження ешелону техніки на товарній станції в Євпаторії. На фото можна побачити БМП-3 і танковий взвод Т-72", - йдеться у повідомленні.

 

Разом з технікою, за даними партизанів, також було помічено і розвантаження вагонів з боєприпасами.

"Окупанти прикриваються громадянською інфраструктурою, але ми відслідковуємо переміщення російських військових", - додали в "Атеш".

Ситуація у Криму 

Крим російські війська давно використовують як військову базу для перекидання нових сил, техніки та боєкомплекту на фронт. Зокрема, Джанкой давно вважається базою для скупчення мобілізованих, які прибувають із РФ.

Зазначимо, що російські військові розвели велику активність і у Євпаторії. Наприклад, окупанти там будують нову військову базу, стягують рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град-1".

При цьому вони не забувають зміцнювати в Євпаторії і оборонні рубежі, зокрема, стягують ППО вартістю 1,2 млрд доларів і облаштували вогневі позиції на пляжах.

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