Партизаны зафиксировали разгрузку техники и боеприпасов РФ в Крыму (фото)

"В ходе разведки агент нашего движения обнаружил разгрузку эшелона техники на товарной станции в Евпатории. На фото можно заметить БМП-3 и танковый взвод Т-72", - говорится в сообщении.

Вместе с техникой, по данным партизан, также была замечена и разгрузка вагонов с боеприпасами.

"Оккупанты прикрываются гражданской инфраструктурой, но мы отслеживаем перемещение российских военных", - добавили в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Крым российские войска давно используют как военную базу для переброски новых сил, техники и боекомплекта на фронт. В частности, Джанкой давно считается некой базой для скопления мобилизированных, прибывающих из РФ.

Отметим, что российские военные развели большую активность и в Евпатории. Например, оккупанты там строят новую военную базу, стягивают редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град-1".

При этом, они не забывают укреплять в Евпатории и оборонные рубежи, в частности, стягивают ПВО стоимостью 1,2 млрд долларов и обустроили огневые позиции на пляжах.