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Партизани зафіксували прибуття нової групи мобілізованих росіян у Джанкой (фото)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупований Джанкой продовжують прибувати нові групи мобілізованих росіян. Їх готують до перекидання на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що після недовгого затишшя в Джанкой прибувають нові мобілізовані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх направляють у військову частину біля аеродрому, після чого - на лінію фронту.

Фото: Окупанти (t.me/atesh_ua)

Росія зазнає значних втрат

Партизани пишуть, що військові госпіталі Криму забиті пораненими військовими. Це змушує окупантів використовувати цивільні лікарні.

"Втрати росіян зашкалюють. Будь-яка інша країна припинила б уже ведення загарбницької війни, але не РФ. Це результат більш ніж 20 річного правління російського диктатора Володимира Путіна і проведеної політики обдурення і терору власного населення", - додали в "АТЕШ".

Партизани стежать за росіянами в Криму

Раніше повідомлялось, що партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Також партизани в Криму зафіксували рух колони зі спецтехнікою в районі Джанкоя. Вона потрібна для посилення оборони регіону.

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