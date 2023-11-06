Посилюють оборону. Партизани в Криму зафіксували колону окупантів зі спецтехнікою (фото)

Партизани в Криму зафіксували рух колони зі спецтехнікою в районі Джанкоя. Вона потрібна для посилення оборони регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

"Наші агенти виявили перекидання спеціальної техніки в районі села Переможне Джанкойського району в кількості 8 машин", - йдеться у повідомленні.

Фото: Колона (t.me/atesh_ua)

Зазначається, що окупанти перевозили крани, які, найімовірніше, будуть використовуватися для підготовки оборонних споруд. Партизани пишуть, що судячи з усього, окупанти посилюють свої позиції в Криму, зміцнюючись за допомогою фортифікаційних споруд.

"Це може бути пов'язано з їхніми побоюваннями щодо прориву Силами оборони України на лівому березі Херсона", - додали в "АТЕШ".

Партизани стежать за росіянами в Криму

Раніше повідомлялось, що партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Також повідомлялось, що на аеродромі Кіровське помічено літаки, вертольоти та російські безпілотники.

Окремо партизани в Криму зафіксували переміщення застарілої військової техніки російських загарбників. Окупанти стягують її зі складів на фронт.