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Партизаны зафиксировали прибытие новой группы мобилизованных россиян в Джанкой (фото)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированный Джанкой продолжают прибывать новые группы мобилизованных россиян. Их готовят к переброске на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" сообщают, что после недолгого затишья в Джанкой прибывают новые мобилизованные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их направляют в воинскую часть возле аэродрома, после чего - на линию фронта.

Фото: Оккупанты (t.me/atesh_ru)

Россия несет значительные потери

Партизаны пишут, что военные госпитали Крыма забиты ранеными военными. Это вынуждает оккупантов использовать гражданские больницы.

"Потери россиян зашкаливают. Любая другая страна прекратила бы уже ведение захватнической войны, но не РФ. Это результат более чем 20 летнего правления российского диктатора Владимира Путина и проводимой политики обмана и террора собственного населения", - добавили в "АТЕШ".

Партизаны следят за россиянами в Крыму

Ранее сообщалось, что партизаны обнаружили большое место дислокации кафиров в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

Также партизаны в Крыму зафиксировали движение колонны со спецтехникой в районе Джанкоя. Она необходима для усиления обороны региона.

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