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Партизани зафіксували прибуття у Джанкой нової групи солдатів РФ

Джанкой, Неділя 28 січня 2024 14:31
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Партизани зафіксували прибуття у Джанкой нової групи солдатів РФ Фото: до Джанкоя прибула нова група окупантів (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Партизани зафіксували прибуття до Джанкоя на півночі Криму нової групи російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

"Нашими агентами було зафіксовано: КАМАЗи, Урали і особовий склад на вокзалі в Джанкої. Також агенти повідомляють, що особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах і приїжджає на вищевказаних транспортних засобах", - йдеться у повідомленні.

За даними партизан, темпи прибування російських військових залишаються, як і раніше, систематичними.

Партизани вважають, що подібні дії свідчать про намагання окупантів відновити втрати на фронті.

"Наші люди на окупованих територіях, а також ті, хто працює всередині силових структур і ВС РФ, продовжують боротися з рашистами і надають непомірну допомогу у визволенні українських земель від болотної орди", - повідомляють партизани.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

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Крим Джанкой окупанти
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