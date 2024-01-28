Партизаны зафиксировали прибытие в Джанкой новой группы солдат РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

"Нашими агентами было зафиксировано: КАМАЗы, Уралы и личный состав на вокзале в Джанкое. Также агенты сообщают, что личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах и приезжает на вышеуказанных транспортных средствах", - говорится в сообщении.

По данным партизан, темпы прибывания российских военных остаются по-прежнему систематическими.

Партизаны считают, что подобные действия свидетельствуют о попытках оккупантов восстановить потери на фронте.

"Наши люди на оккупированных территориях, а также работающие внутри силовых структур и ВС РФ продолжают бороться с рашистами и оказывают непомерную помощь в освобождении украинских земель от болотной орды", - сообщают партизаны.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще раздаются взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.